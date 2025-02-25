Путин расставил приоритеты, что в Москве стоит смотреть первым делом

Президент РФ Владимир Путин расставил приоритеты для туристов. По его словам, первым делом в столице стоит посещать Кремль, а уже потом - все остальные достопримечательности, включая парк развлечений "Остров мечты". Об этом речь зашла на встрече с председателем правления крытого парка развлечений Амираном Муцоевым.

Муцоев заявил, что времяпрепровождение туристов увеличилось в два раза.

"Если раньше туристы приезжали на три дня, в основном бизнес-туризм, сегодня это семейные туристы. Они уже живут в Москве шесть дней, потому что в один из дней они планируют [посетить] "Остров мечты", а дальше уже остальные планы - Кремль и так далее", - сказал он. "Сначала - Кремль, а потом "Остров мечты", - поправил его Путин.

Президент, посмотрев презентацию проекта, констатировал, что получился "самый большой крытый развлекательный парк в Европе". Однако по мнению Муцоева, можно претендовать даже на мировое лидерство. "Масштабно все", - оценил президент.