Столичные экоцентры проведут масленичные мероприятия в рамках проекта «Зима в Москве»

В рамках проекта «Зима в Москве» экоцентры столицы подготовили специальную программу к Масленице. Об этом сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Экоцентры департамента природопользования приглашают жителей города отметить Масленицу с заботой о природе. Посетители смогут насладиться атмосферой уюта и радости», – говорится в сообщении.

Как уточняется, для гостей подготовили мастер-классы, игры и викторины. Ознакомиться с расписанием мероприятий можно на mos.ru.