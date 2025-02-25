"Дни Вьентьяна" пройдут в Москве 27 февраля в рамках культурного обмена и укрепления дружественных связей между Россией и Лаосом. Об этом сообщается на сайте столичного центра международного сотрудничества.

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В рамках мероприятия состоится подписание программы сотрудничества между правительством Москвы и мэрией Вьентьяна на период с 2025 по 2028 год.

Также планируется провести Форум по вопросам развития делового сотрудничества городов. Его участниками станут представители бизнес-сектора со своими презентациями. Они обсудят культуру, туризм, IT-технологии, энергетику, сельское хозяйство и торговлю. В рамках программы пройдет выставка-презентация лаосской продукции.

Завершатся "Дни Вьентьяна" культурной программой с выступлением артистов ансамбля народных танцев Лаоса "The Pianist Vientiane Chamber Orchestra".

Более того, в мероприятии, которое пройдет при поддержке департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, Московской торгово-промышленной палаты, мэрии Вьентьяна и АНО "Московский центр международного сотрудничества", примут участие глава департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, губернатор Вьентьяна Атсапхангтхонг Сипхандон и другие лица.

Между тем Москва становится одним из центров международного сотрудничества среди мегаполисов БРИКС+. Эксперты высоко оценили доступность городских сервисов для горожан, внедрение новых технологий, транспортную инфраструктуру и меры по сохранению окружающей среды. Специалисты более чем из 100 стран поучаствовали в масштабных отраслевых мероприятиях в столице в прошлом году.