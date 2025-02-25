Началось строительство школы с детским садом в столичном районе Марьино

Помимо стандартных учебных кабинетов, запроектированы инженерный лабораторно-исследовательский комплекс и информационный библиотечный медиацентр.

Также в школе будут два актовых зала на 400 человек, спортивный и гимнастический залы. Для учащихся начальных классов обустроят игровую комнату с возможностью организации спальных мест.

В детском саду оборудуют группы со спальнями, буфетом и раздевалкой, музыкальный и физкультурный залы. Территорию благоустроят, сделают спортивные площадки и прогулочные зоны.

Поддержка и создание социальной инфраструктуры во всех районах столицы — важная задача программы «Мой район».