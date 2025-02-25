Ледовое шоу «Масленица» в постановке ведущих фигуристов приглашает гостей на площадку «Зимы в Москве»

«Московскую Масленицу» празднуют в столице более чем на 30 локациях проекта «Зима в Москве», оформленных в стиле русских сказок. Народные гуляния продлятся до 2 марта. Помимо дегустации полусотни видов блинов, участия в народных забавах, фольклорной программе, кулинарных, ремесленных и творческих мастер-классах, гостей ждут грандиозные ледовые шоу в постановке лучших отечественных фигуристов. На лед в рамках фестиваля будут выходить олимпийские чемпионы и другие ярчайшие звезды спорта.

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Встречайте специальную шоу-программу на льду! На Площади Революции состоится серия ярких масленичных спектаклей. Среди участников – первая российская олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, призер чемпионатов Европы и мира Максим Ковтун и другие мастера. Гостей ждут в самом сердце Москвы 28 февраля на спектакли, которые стартуют в 18:00 и 19:30. В субботу и в воскресенье, 1 и 2 марта, постановку также можно увидеть в 18:00 и 19:30.

Зрителям предлагают стать частью калейдоскопа народных танцев, окунуться в атмосферу традиционных масленичных гуляний и ярмарок на Руси. Любимые, задорные и знакомые всем русские плясовые. В каждом – история и душа.

Хореографом спектакля стал Пётр Чернышёв - многократный победитель Чемпионата четырёх континентов в танцах на льду, постановщик номеров победителей Олимпийских игр, прославленный российский фигурист. Вместе с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой он выступил и продюсером красочной ледовой «Масленицы», что обещает зрителям традиционно высокий профессиональный уровень и непередаваемые эмоции.

Чтобы избежать капризов погоды, билеты можно приобрести только в день показа в пункте проката на площадке "Московских сезонов" на площади Революции. Цена одного входного билета — 100 рублей. На площади Революции зрительские трибуны рассчитаны на 800 человек.

Подробности можно узнать на специальном сайте.