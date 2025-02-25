Масленица по-новому: что попробовать на фестивале, кроме классических блинов?

Московская Масленица» – это не только весёлые гуляния, народные забавы и традиционные обряды, но и настоящее гастрономическое приключение. По всему городу гостей ждут более 50 видов блинов и угощения на любой вкус: от классических рецептов до самых неожиданных сочетаний, вдохновлённых кухнями народов России. В этом году в масленичном меню – редкие деликатесы, блюда с богатой историей и авторские гастро-эксперименты. Готовьтесь открывать новые вкусы и пробовать блины, о которых ещё не слышали! Площадки в центре работают в будни: с 11.00 до 21.00, а в выходные и праздничные дни: с 10.00 до 22.00. В округах в выходные – также, а в будни - до 21:00.

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Блины бывают не только с икрой и сгущёнкой – в этом убедятся гости Манежной площади, где готовят особые масленичные лакомства. Здесь можно попробовать кето-блины из гречишной или миндальной муки, которые подают с благородной щучьей икрой. Или выбрать вариант по-сибирски – с муксуном, сибирским груздем или даже с олениной, которая придаёт блюду особый таёжный колорит.

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На Тверской площади блины превратились в произведение гастрономического искусства. Маково-лимонные с мёдом получили название «Солнечный луч» – они лёгкие, воздушные, с тонким цитрусовым ароматом. А татарские тэбикмэк с каймаком и башкирским мёдом передают настоящий вкус восточной Масленицы.

Любителям сытных угощений стоит заглянуть на улицу Перерва – там подают блины с копчёной куриной грудкой, томатами и сыром, а также вариант с бужениной и клюквенным соусом. В Тёплом Стане можно попробовать блин «Старорусский» с солёным огурцом и сливочным хреном или пикантный «Острый» с вареньем из перца чили и сметаной.

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А в Куркино и Щукине встречаются блины с южным акцентом: с сыром сулугуни и шпинатом, а также с сёмгой, рукколой и творожным сыром – идеальный вариант для тех, кто предпочитает лёгкие, но насыщенные блюда.

Масленичные угощения – это не только блины. В этом году на фестивале можно попробовать угощения, вдохновлённые кухнями народов России. На Манежной площади гостей ждёт шашлык по-крымски с ялтинским луком, нежные колбаски из оленины с брусничным соусом и даже крымские мидии, приготовленные в казане. А в Тверском бульваре можно попробовать блюда бурятской кухни: кровяную колбасу «Хоторгойн шухан» и «Эреэлже» – ароматную конину, дополненную традиционными напитками – кумысом и зелёным чаем с молоком и маслом.

Тепло и уютно будет на улице Сухонской, где готовят медовый сбитень по старорусским рецептам и воздушные пончики «Услада». А если хочется чего-то особенного, загляните на улицу Алма-Атинскую, где готовят тортилью с курицей и жареными овощами.

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Традиционные русские угощения можно найти на бульваре Дмитрия Донского – здесь ждут расстегаи и знаменитые кренделя. А на улице Матвеевской подают сочные хычины с кабардинским сыром – настоящий привет с Кавказа.

Фестиваль «Московская Масленица» — это идеальная возможность насладиться не только атмосферой веселья, но и разнообразием вкусов. Здесь каждый найдёт угощение по душе – от изысканных деликатесов до тёплой, уютной домашней кухни. Приходите и откройте для себя новые гастрономические традиции!

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