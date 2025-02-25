Число лишних дорожных знаков в Москве уменьшится на 55 тыс.

В столице количество лишних дорожных знаков сократится на 55 тыс., сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На 55 тыс. меньше станет лишних дорожных знаков в Москве благодаря новым совмещениям», – говорится в сообщении.

Уточняется, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) ежегодно разрабатывает предложения для внесения в ГОСТ по снижению визуального шума за счет сокращения или совмещения дорожных знаков там, где это возможно.

Так, 25 декабря были утверждены новые поправки в ГОСТ, среди которых: совмещение знаков парковки с обозначением способа постановки машины в один знак 6.4 «Парковка (парковочное место)» – это в два раза сократит количество табличек в зонах парковки; объединение знаков скорости и искусственных неровностей в один новый знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности»; возможность не применять желтые рамки для большинства знаков; исключение или новое положение знака «Стоп-линия» – теперь его необязательно устанавливать перед регулируемыми перекрестками и пешеходными переходами. Там, где необходимо (в местах аварий), будет расположен вертикально для улучшения видимости светофоров.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, по поручению мэра столицы Сергея Собянина в городе создают удобные условия для всех участников дорожного движения.