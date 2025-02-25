В Москве стартовал новый сезон проекта "Уличный артист в парках"

"Моспродюсер" запустил сбор заявок в четвертый сезон проекта "Уличный артист в парках", победители которого будут выступать на площадках парковых территорий столицы все лето. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"Участие в проекте открывает артистам доступ к парковым площадкам столицы, проходимость которых - более миллиона посетителей за летний сезон. Такой охват делает проект востребованным и интересным. Выступая в популярных местах для прогулок и отдыха, творцы разных жанров делятся искусством с широкой аудиторией", - приводятся в сообщении слова директора Московского продюсерского центра Андрея Петрова.

Уточняется, что принять участие в конкурсном отборе могут представители самых разных жанров искусства - музыканты, танцоры, актеры, художники, фокусники, чтецы, мимы. Подать заявку можно на официальном сайте "Моспродюсера" до 16 марта включительно. Победителей проекта отбирают представители парков-участников в онлайн-формате, результаты прослушиваний будут объявлены в мае. Участники, которые пройдут отбор и попадут в список победителей, смогут самостоятельно бронировать площадки для выступлений в крупнейших столичных парках на сайте, участие в проекте бесплатное.

В пресс-службе добавили, что всего благодаря проекту более 460 артистов смогли поделиться своим творчеством в парках столицы. За прошедшие три сезона проекта рекордсменами стали коллектив Loiko, исполняющий классическую инструментальную музыку, на его счету 105 выступлений, певец Павел Пикалов, который выходил на площадки проекта 136 раз, и Валентин Тихонов, также играющий классическую инструментальную музыку. Он провел 169 выступлений.