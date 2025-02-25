В Москве десять технопарков откроются для посещения

Десять столичных технопарков впервые станут доступны для посещения в рамках акции "День без турникетов". Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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"С 10 по 12 марта можно будет попасть в один из десяти технопарков, чтобы увидеть передовые технологии в действии, пообщаться с разработчиками и узнать, как создаются инновационные решения. Мероприятия приурочены к Форуму технологической инфраструктуры, который пройдет 14 марта в кластере "Ломоносов", - написал Собянин.

Он отметил, что для посещения будут открыты следующие площадки: "Мосмедпарк", "Союзмультфильм", "Останкино", "Горизонт", "Физтехпарк", "Сколково", "Слава", "Отрадное", "ЭЛМА" и "Нагатино". Гости смогут познакомиться с разработками из разных сфер.

Мэр напомнил, что в настоящее время в столице функционируют 46 технопарков, где ведут деятельность больше 2,2 тыс. компаний.

"Это точки роста городской экономики и центры разработки передовых технологий", - резюмировал Собянин.

Акция "День без турникетов" проходит в Москве с 2012 года.