В Москве построят новый ЖК из пяти корпусов в Печатниках

В Москве построят пять разновысотных корпусов жилого комплекса на Южнопортовой улице в районе Печатники Юго-Восточного округа. Об этом информирует НСН.

По словам главы Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Ивана Щербакова, здания появятся на участке площадью около 20 тыс. кв. м (участок 28А/17).

Четыре из пяти корпусов объединят стилобатом, а также оборудуют подземный паркинг. Всего в новом ЖК будет 2292 квартиры.

Ранее сообщалось, что в московском районе Коптево идёт строительство четырёх жилых комплексов общей площадью более 200 тыс. кв. м в рамках программы реновации.