Город выставил на торги 49 машино-мест на северо-западе Москвы

Автовладельцы могут приобрести 49 парковочных мест в Северо-Западном административном округе. Об этом во вторник сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

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Площадь машино-мест варьируется от 13,3 до 32,6 квадратных метра. Прием заявок на аукцион продлится в период с 27 февраля по 12 марта, а торги состоятся с 10 по 21 марта в зависимости от выбранного лота на цифровой торговой площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

— Сейчас город предлагает 49 парковочных слотов в районах Северное Тушино, Хорошево-Мневники и Щукино, из них 35 доступны в подземных паркингах двух новостроек на улице Вилиса Лациса. Остальные машино-места расположены в домах на улицах Демьяна Бедного, Новощукинская, Туристская, — отметил Пуртов.

Приобретение машино-мест у города избавляет автовладельцев от множества проблем. На крытой парковке транспорт защищен от осадков и не подвергается значительным температурным перепадам и повышенному риску коррозии, а также не требует долгого прогрева двигателя.