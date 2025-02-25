Ефимов: в Москве утверждено размещение 90 тыс. км инженерной инфраструктуры

В 2024 году комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) утвердил более 30 проектов планировки территории (ППТ), в рамках которых размещено свыше 90 тыс. км линейных объектов инженерной инфраструктуры. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе градостроительного комплекса столицы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

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«В прошлом году в столице было утверждено 33 ППТ для размещения различных видов инженерных коммуникаций. Протяженность газопроводных сетей, по одобренным проектам планировки территории, составила более 41,6 тыс. м, энергетических сетей – 41,1 тыс. м, а водопроводных сетей – свыше 4 тыс. м. В 2024 году по разработанным ППТ была предусмотрена прокладка различных сетей в среднем на 1 тыс. м больше, чем в 2023 году», – приводятся в сообщении слова Ефимова.

Уточняется, что предложения по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры являются одними из ключевых аспектов градостроительной деятельности, обеспечивающей эффективное функционирование множества сфер столичной инфраструктуры.

Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, которую также цитирует пресс-служба, утверждение новых ППТ инженерной инфраструктуры является важнейшей частью создания современного и удобного мегаполиса. «Грамотная планировка учитывает не только распределение нагрузки на существующие сети, но и позволяет продумать их развитие с учетом будущих потребностей города», – подчеркнула она.