Какие подарки и кому приносят горожане в «Домики добра»

В «Домиках добра» проекта «Москва помогает» продолжается сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции (СВО), сладостей и игрушек для детей на новых и приграничных территориях, а также товаров для животных. Принести подарки могут все желающие на площадках проекта «Зима в Москве».

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— Наши герои, дети, животные каждый день чувствуют поддержку и заботу москвичей, когда получают посылки из столицы. Именно для них «Домики добра» работают в городе ежедневно. Волонтеры все подарки бережно упакуют, а после передадут в составе общего полезного гуманитарного груза, — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Для участников СВО собирают теплые вещи: носки, перчатки, шарфы, балаклавы, а также средства гигиены — шампуни, зубные пасты, станки для бритья. Москвичи вкладывают в посылки открытки с поддержкой.

Для детей приносят сладости, игрушки, книги, настольные игры и наборы для творчества. Приютам на новых территориях передают корм, медикаменты, лежанки, ошейники и средства ухода за животными, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице открыты 15 штабов «Москва помогает», куда можно принести гуманитарную помощь, а также работают 29 «Домиков добра», в которые можно передать подарки для военнослужащих, детей, проживающих на новых территориях, и животных в приютах.