Более шести тысяч новых фонарей установили возле соцобъектов в столице в 2024 году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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— На сегодняшний день хорошее освещение является важной составляющей формирования комфортной городской среды, количество осветительных приборов в системах наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки Москвы ежегодно растет и уже превышает миллион. Организация надежного и качественного освещения территорий объектов социальной сферы находится на особом контроле, только в 2024 году установили там более шести тысяч дополнительных опор освещения, — рассказал Петр Бирюков.

Больше всего новых фонарей появилось в ТиНАО, ЮАО и ЮЗАО. Специалисты используют энергосберегающие светодиодные светильники, которые в несколько раз долговечнее и на 30 процентов экономичнее натриевых и галогеновых ламп.

Около детских садов устанавливают торшеры высотой по 4,5 метра, а на школьных и спортивных площадках — восьмиметровые складывающиеся опоры, эксплуатация которых не требует применения спецтехники.

Все фонари в столице постепенно оборудуют умными датчиками, благодаря которым диспетчеры могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.