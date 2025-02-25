В столице пройде фестиваль «Московская студенческая весна»

В столице началась регистрация участников в преддверии ежегодного фестиваля «Московская студенческая весна». Студенты городских вузов смогут продемонстрировать свои таланты в игре на музыкальных инструментах, съемке фильмов, театральном, танцевальном искусстве и других сферах. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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— Фестиваль объединит творческую молодежь Москвы в 10-й раз. Ребята представят работы и номера по 13 направлениям. Одно из них посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — поделилась Сергунина.

В течение первых двух весенних месяцев участники конкурса пройдут ряд отборочных туров. Соревноваться за звание лучших предстоит в таких номинациях, как графический дизайн, художественная фотография, музыкальный клип, документальный ролик, вечерняя мода, электронная музыка, авторская песня и прочие.

Лауреатов в каждой из категорий озвучат в рамках гала-концерта, который пройдет в мае. Всех победителей ждут призы и право представить столицу на национальном уровне — в рамках проекта «Российская студенческая весна».

Кроме того, мероприятие включит в себя танцевальный фестиваль, интенсив по организации творческих мероприятий, серию практических занятий по дизайну, актерскому мастерству, журналистике и другим направлениям.

Тем временем в столице проходит фестиваль «Московская Масленица». Например, с 24 по 28 февраля в павильонах маркета волшебства проекта «Сделано в Москве» проходят праздничные гулянья.