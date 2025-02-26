В Москве проведут благоустройство 2,4 тысячи дворов

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству 2,4 тысячи столичных дворов, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— В этом году приведем в порядок 2,4 тысячи дворовых территорий — обновим асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустроим удобные парковки. Важный заключительный этап всех столичных программ благоустройства — озеленение, во дворах появятся новые газоны, — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что проекты разрабатывались с учетом предложений и пожеланий горожан.

— В рамках благоустройства дворовых территорий меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить качели и беседки. Ремонтируем детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения — устанавливаем фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками, — рассказал Петр Бирюков.

По желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.