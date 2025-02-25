Вильфанд назвал мартовские морозы в Москве обычным явлением

Понижение температуры воздуха в Московском регионе в марте не исключено, однако такой ситуации не стоит удивляться, поскольку двухзначные отрицательные температуры являются нормальным явлением для этого месяца. Переход температуры через 0 градусов до положительных значений обычно происходит с 20-22 марта, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Март - это же зимний месяц [по метеорологическим характеристикам], поэтому отрицательные температуры - они естественные, ведь средняя мартовская температура отрицательная и составляет минус 1 - минус 2 градусов. Поэтому двузначные морозы в марте, минус 10 - минус 12 градусов, это типичное явление, не нужно этому удивляться", - сказал он.

Вильфанд пояснил, что в начале марта температура повысится по сравнению с той, которая отмечается в начале недели.