Собянин рассказал о возможностях московского центра «Моя работа»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичный центр «Моя работа» на Шаболовке уже четыре года оказывает содействие москвичам, которые хотели бы вести собственное дело в статусе самозанятого.

Сотрудники центра оказывают комплексную поддержку: предложат идеи, помогут создать бизнес-план, окажут юридическую и налоговую консультации, объяснят, как подготовить документы для открытия ИП или ООО, оформить самозанятость, повысить уровень компетенций, пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

У центра уже более 100 партнёров, в их числе крупные и известные компании, отметил Собянин.

«В этом году на Шаболовке открылся центр услуг для бизнеса, что позволило расширить возможности для будущих и действующих предпринимателей», — добавил он.

Ранее в Министерстве труда и соцзащиты Ставропольского края рассказали о работе по созданию единого кадрового центра.