В кинопарке «Москино» отметили День защитника Отечества

Гости увидели военную реконструкцию и парад юнармейцев, исторический спектакль «Соборная площадь» и кинопремьеры, а также приняли участие в традиционных зимних развлечениях.

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В дни празднования 23 Февраля в кинопарке «Москино» состоялась программа с реконструкциями, песнями, плясками в русском стиле и мастер-классами. Здесь прошли постановочные съемки фильмов «Тот самый Мюнхгаузен» и «Любовь и голуби», а также премьеры картин «Пророк. История Александра Пушкина», «Манюня: День рождения Ба» и «Красный шелк».

Военная реконструкция, игры с аниматорами и песни прошлых лет

Возле декораций «Ступени Рейхстага» показали театрализованную реконструкцию взятия исторического здания. Затем гости увидели торжественный парад юнармейцев, которые прошли от декораций до уличной выставки военной техники Музея Вадима Задорожного.

За стенами кинодекораций «Городской дворик» состоялись увлекательные мастер-классы. Ребята вместе с профессиональными поисковиками искали военные артефакты.

У хромакея подростки приняли участие в мастер-классах по тактической медицине, научились разбирать и собирать автоматы и узнали, как можно выжить в полевых условиях.

Все выходные для юных гостей проводили подвижные игры под музыку из военных фильмов. Самые сильные перетягивали канат, ловкие проходили деревянные лабиринты, активные сбивали деревянную мишень выстрелом из бластера, быстрые проходили эстафеты на скорость, а смекалистые разгадывали секретные шифры.

В «Театре Гонзаги» прошли праздничные концерты. Днем коллектив «Струнные люди» исполнил знаменитые военные песни «Валенки», «Катюша», «Темная ночь» и многие другие, а вечером хор «Поющие кадеты» представил патриотические композиции «Поклонимся», «Солдаты России», «Победа будет за нами» и другие.

Исторический спектакль и кинопремьеры

В декорациях «Соборная площадь Москвы» прошли заключительные показы исторического спектакля об эпохе Смутного времени «Соборная площадь», который создала команда во главе с режиссером-постановщиком Эдуардом Бояковым. Зрители увидели известных артистов Дмитрия Певцова, Анну Большову, Эдуарда Флерова, Валерия Николаева, Михаила Кабанова, Валентина Клементьева, а также юных актеров, исполняющих роли девочки Моти и ее помощников. Сильная драматургия, красочные проекции, настоящий огонь и яркие костюмы оставили у множества зрителей сильные впечатления.

В кинотеатре «Москино кинопарк» зрители увидели три премьеры российского кино. «Пророк. История Александра Пушкина» — свежий взгляд на жизнь и творчество поэта. Это музыкальная драма о молодом Пушкине, дерзком, любимом публикой, но постоянно сталкивающемся с испытаниями.

«Манюня: День рождения Ба» — семейная комедия о том, как тщательно спланированный праздник превращается в хаос. Пока взрослые стараются все организовать, детей ждут неожиданные сюрпризы, которые ставят под угрозу и юбилей, и даже дружбу.

«Красный шелк» — масштабный российско-китайский триллер о событиях 1927 года. Через Советский Союз по Транссибирской магистрали перевозят секретные документы, которые могут изменить будущее СССР и Китая. Главные герои — молодой красноармеец и бывший царский агент, за которыми охотятся шпионы и наемники, — вынуждены объединиться, чтобы разоблачить общего врага. В фильме заняты актеры из России и Китая, включая Милоша Биковича, Глеба Калюжного и Чжэн Ханьи.

Катание с горки, постановочные съемки и экскурсия

В солнечные зимние выходные гости кинопарка вновь смогли покататься на коньках и с большой тюбинговой горки. На центральной площади прошли мастер-классы по народным ремеслам. Для желающих перекусить на свежем воздухе и согреться горячими напитками организовали ярмарку. На сцене выступали коллективы «Параскева», «Чирс» и другие артисты с задорными песнями и плясками в русском стиле, под которые танцевали взрослые и дети.

На постановочных съемках по мотивам фильма «Тот самый Мюнхгаузен» мужчины смогли почувствовать себя неутомимыми искателями приключений, примерив немецкие костюмы XVIII века. Дамы нарядились в роскошные платья в духе героини Марты — возлюбленной барона.

На постановочных съемках картины «Любовь и голуби» гости не удержались от цитат из любимой киноленты и вспомнили диалоги, ставшие классикой.

Желающие увидеть весь масштаб кинопарка «Москино» — самой большой в мире киноплощадки — отправились на экскурсию «Киноэкспедиция». Участники заглянули в хранилище реквизита и костюмов, узнали о магии создания старинных предметов, увидели декорации «Палаты князя Андрея», созданные специально для съемок сериала «Князь Андрей», побывали в городском дворике и прогулялись по аккуратным дорожкам парка сказок со старинной ротондой. На прощание участники разбили кинотарелку, как делают кинематографисты в знак окончания съемок, и забрали себе по кусочку.

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера. Здесь уже завершен первый этап развития: построено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, в числе которых декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Аэропорт Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Глухая деревня», «Партизанская деревня», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его состав входит кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод, сеть кинотеатров и киноплатформа «Москино», а также кинокомиссия Москино.