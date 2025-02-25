В Москве становится все больше аттестованных водителей такси

Более 80 тысяч водителей такси, работающих в Москве и Подмосковье, прошли обязательную аттестацию. Это более половины от 150 тысяч действующих работников в столичном регионе.

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В рамках аттестации столичные таксисты проходят тест на знание правил провоза багажа, местных достопримечательностей и порядка действий на случай чрезвычайных ситуаций. Тестирование ввели в августе прошлого года. Сначала оно было добровольным, но с 1 марта станет обязательным. В случае если водитель не прошел аттестацию, агрегатор не будет выдавать ему заказы.

Само тестирование занимает около 20 минут и состоит из десяти вопросов — для успешного прохождения достаточно правильно ответить на восемь из них. Пройти тест можно как офлайн, так и онлайн.

О растущей доле аттестованных водителей сообщили как в мэрии Москвы, так и сами агрегаторы.

— Нехватки водителей из-за аттестации мы не ожидаем. Она не занимает много времени, и большинство водителей успешно справляются с тестом. Наша компания с самого начала поддержала инициативу о введении обязательной аттестации для водителей такси, выполняющих заказы в Москве и Подмосковье. Кроме того, мы усиленно информируем водителей о том, что до 1 марта аттестацию можно сдать в более комфортном режиме, без очередей, — передает слова представителя пресс-службы «Яндекс Gо» РБК.

Подобная идея проверки водителей такси была многими встречена положительно. Так, председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова считает, что инициатива полезна с точки зрения оказания качественных услуг пассажирам.