Как отметить Масленицу в центре Москвы: незабываемые мастер-классы и лучшие блины столицы

В этом году фестиваль «Московская Масленица» превратил улицы города в настоящий волшебный мир, где отголоски русских народных традиций переплетаются с современными увлечениями. Центральные площадки «Зимы в Москве» ждут гостей, для которых подготовлены яркие декорации, необычные мастер-классы и, конечно же, вкуснейшие блины! Более 30 тематических площадок по всему городу, множество гастрономических удовольствий и культурных программ привлекают тысячи москвичей и туристов. На главных улицах города царит атмосфера праздника, и что бы ни говорила погода, «Московская Масленица» продолжается, заполняя город чудесами и весельем.

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Сердце праздника — добрые дела

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Каждый посетитель может стать частью, сияющей человеческим теплом акции: в специальных «Домиках добра», расположенных на площадках, принимают подарки и письма не только для бойцов СВО, но и для граждан, проживающих на новых территориях. Участие в благом деле уже успело стать особым, глубоким смыслом этого праздника.

Ледовое шоу на площади Революции и сказочная деревня на Манежной

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Локация на площади Революции отличается тем, что здесь всегда бурлит жизнь. Это один из самых ярких и атмосферных адресов «Московской Масленицы». В этом году на площади Революции гостей ждёт не только одноименное ледовое шоу с олимпийскими чемпионами, но и волшебные декорации в виде ёлок, украшенных мишками, солнышками с лентами и матрешек, а также декор в виде любимой русской посуды – деревянных расписных ложек.

На переходе от Манежной площади к площади Революции и на Манежной площади ежедневно в 12:00 и в 14:00 вместе с потешником и веселыми скоморохами гости фестиваля смогут отправиться в сказочное путешествие. Встретятся с персонажами из русских народных сказок, помогут Ивану-царевичу вернуть невесту и спасут Весну.

В шале на Манежной площади расположилась сказочная деревня, которая прямо в центре города привлекает гостей своей атмосферой творчества и волшебства. В «Мастерской русских ремесел» можно своими руками создать фигурки, игрушки и куклы, а в «Масленичной мастерской» — ещё больше поделок на праздничную тематику. Вдобавок ко всему, на Манежной площади проходят кукольные спектакли и музыкальные представления. А в кузнице можно выковать «птичку весны», чтобы позвать тепло в гости.

Купеческая гостиная на Тверской площади и глиняные чудеса на Тверском Бульваре

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Площадка на Тверской площади — это уютная купеческая гостиная, расположенная прямо под открытым небом, дарит настоящий дух старины. С бархатными диванами, расписной посудой и самоваром, гости могут почувствовать атмосферу русской деревни, где всё пропитано традициями. Здесь же проходят мастер-классы по народным ремеслам, где можно не только увидеть, как делают чудеса из глины, но и создать что-то своими руками. На Тверской площади также проходят уникальные квесты и интерактивы, такие как «Чайные традиции» и «Я-граф, ты-графиня».

Тверской бульвар — это локация, где встречаются мастерство и традиции. Здесь гостям предложат отведать необычных блинов с самыми вкусными топпингами. Вниманию гостей представлены: блин с красной икрой, блин-ролл с семгой, сытный блин с ветчиной и сыром, а еще донер-блин с курицей и овощами. На бульваре также проходят мастер-классы, на которых можно научиться делать глиняные чудеса, от гжельской шкатулки до тульской кружки. А для ценителей высокого искусства - роспись керамики в стиле Дымковской и Филимоновской игрушки.

Символ солнца на всех локациях

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В каждом уголке фестиваля блины становятся главным символом тепла и обновления. Гостям предлагают выбрать из более чем 50 видов блинов с разными начинками: от традиционных с икрой и сгущёнкой до редких с щучьей икрой и брусникой. Блины, как отражение солнечного света, обещают не только кулинарные наслаждения, но и особую атмосферу уюта и радости.

Необычным кулинарным дополнением праздника станут ялтинские скруты, которые также можно будет отведать в центре. Это - сложенные улиткой блинчики с самыми вкусными начинами. Они называются очень романтично: «Гурзуфские холмы», «Вишня Массандры», «Сахарный прибой».

Масленица в Москве — это не просто обряд проводов зимы, это время, когда каждый может почувствовать связь с русскими традициями, попробовать себя в ремесле и, конечно, насладиться лучшими блюдами национальной кухни. С каждым днем фестиваль становится всё ярче, а Москву окутывает по-настоящему праздничная атмосфера несмотря на то, что в этом году мы так долго ждали снега.