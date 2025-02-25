Снег и морозы до 10 градусов придут в Москву в марте

Осадки в виде снега и морозы до минус 10 градусов ожидаются в Москве в марте. Об этом Агентству городских новостей «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В марте ожидаются морозы до минус 10 градусов, это обычное явление. Конечно, снег тоже будет выпадать, но в ближайшие семь дней ждать его не стоит», – сказал Вильфанд.

Он добавил, что в настоящее время снег полностью отсутствует в некоторых районах Москвы.