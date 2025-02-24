Народные забавы, ледовые шоу и блинные мастер-классы – что ждет гостей на масленичных гуляньях в рамках «Зимы в Москве»

Широкая Масленица снова в столице! С 21 февраля по 2 марта гостей на десятках фестивальных площадках «Зимы в Москве», оформленных в стиле русских сказок, ждут не только вкусные блины с чаем, но и другие интересные события. Для посетителей подготовлены разнообразные народные забавы, метание валенка и приседание с коромыслом, предусмотрена фольклорная сценическая программа, а также кулинарные, ремесленные и творческие мастер-классы.

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«Московскую Масленицу» отпразднуют в столице более чем на 30 локациях проекта «Зима в Москве», оформленных в стиле русских сказок. Народные гуляния продлятся с 21 февраля по 2 марта.

Добрые дела и кулинарные мастер-классы

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В этот светлый праздник каждый сможет совершить доброе дело и отправить подарки и теплые пожелания бойцам СВО и детям, проживающим на новых территориях. Домики добра будут принимать посылки на центральных и окружных площадках.

Посетителей праздничных площадок ждут традиционные забавы и необычные развлечения, такие как метание валенка и приседания с коромыслом.

В шале анимации пройдут многочисленные мастер-классы на тему Масленицы и народных традиций – кулинарные, творческие и ремесленные. Опытные повара научат печь блины с начинками и без по рецептам со всех регионов России. Всех желающих обучат гончарному делу, ткачеству и работе с деревом. Гости смогут освоить азы декоративной росписи и вышивки, создать оригинальный масленичный декор и игрушки в народном стиле.

Ледовые шоу и выступление фолк-групп

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Первого и второго марта на площади Революции состоится ледовое шоу «Масленица» в постановке ведущих отечественных фигуристов. Спектакль представляет из себя калейдоскоп народных танцев, погружающих в атмосферу традиционных масленичных гуляний и ярмарок на Руси.

На окружных локациях для гостей откроются аллеи масленичных чудес, где каждый сможет принять участие в народных забавах и попробовать стать настоящим русским богатырем-силачом, сразившись в метании валенка или пройдя испытание на силу с бревном и коромыслом.

В ставших традиционными соревнованиях «Самый сильный житель района» ловкие, сильные и быстрые получат призы.

Сценическая программа порадует фольклорными произведениями: спектаклями по мотивам любимых русских сказок и песнями в исполнении народных и неофолк-коллективов.

Ярким музыкальным сопровождением праздничных мероприятий станут современные хиты, исполненные фолк-группами на балалайках, трещотках и других традиционных инструментах.

Купеческая гостиная и русская деревня – на центральных площадках

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Одной из центральных площадок праздника станет Тверской бульвар.

Здесь гости познакомятся с народным творчеством в шале неопромыслов, распишут предметы быта в технике Гжель, «шекснинской золоченки», нижегородского промысла и освоят узоры, характерные для разных регионов России.

На Тверской площади будет сконструирована настоящая купеческая гостиная под открытым небом. Домашний интерьер на улице воплотят бархатные шторы, люстры диваны и столы с расписной посудой, располагающие к вкусной масленичной трапезе и к чаю с самоваром. А еще на площадке раскинется настоящий зимний сад, в котором устроят игры и конкурсы, а также мастер-классы от российских ремесленников из Гжели, Поволжья, Алтайского края и других регионов страны.

На Манежной площади пройдут творческие мастер-классы, на которых опытные педагоги научат мастерить кукол из лоскутков и ниток, домики из лозы, игрушки из соломы, фигурки из картона и бумаги, лепить из глины лошадку-солнце и птичку-закличку. Все эти символы Масленицы, солнца, пробуждения природы пришли к нам из древних времен и стали частью масленичных традиций, которые передаются из поколения в поколение.

Традиционные ремесла в округах

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Освоить традиционные ремесла можно будет на площадках практически во всех округах города. На ряде локаций установят гончарные круги. Под руководством опытных мастеров все желающие слепят из глины аутентичные предметы быта – от масленки до кувшина и блинницы.

Приближение весны отразят в своем творчестве и участники мастер-классов по лозоплетению, тарусской вышивке, созданию предметов масленичного декора и росписи праздничной посуды в разных техниках: городецкой, хохломской и других. А на печах-офирах с открытым огнем участники кулинарных занятий освоят приготовление вкусных праздничных блюд.

Центр русской игрушки в Москино

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В Кинопарке «Москино» развернется игрушечная Масленица. Площадку разделят на три тематические зоны: глиняную, деревянную и соломенную игрушку. Их посвятят дымковской, филимоновской, каргопольской, мезенской и другой игрушке.

Специальным проектом станут «ростовые» тарелки с авторской росписью различных народных орнаментов.

А участники мастер-классов создадут предметы быта и декора в традиционном русском стиле. Они освоят пермогородскую, пижемскую, шексненскую, костромскую, обвинскую, хохломскую и другие виды росписи на кружках, сумках и народных музыкальных инструментах, создадут настольные игры на тему масленичных традиций и декорируют крафтовые предметы веселыми узорами в духе праздника весны. В блинной все желающие испекут гурьевские блины с вареньем, татарские ажурные блинчики тэбикмэк и нижегородские блины с припеком.

50 видов блинов

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Главное масленичное угощение – блины – будут в изобилии продаваться в торговых рядах на всех фестивальных локациях. Румяные, круглые, горячие, с припеком – они символизируют солнце, а значит, обновление и плодородие. Гости попробуют более 50 видов блинов с 200 разнообразными начинками и топпингами, включая изысканные и необычные: нельму, оленину, щучью икру, тамбовский окорок, маскарпоне с медом, морошку, кедровые орехи и прочие деликатесы. Также на празднике можно будет отведать других праздничных деликатесов – сыров, меда, варенья, рыбных и мясных блюд и т. Д. Запивать масленичное угощение предложат ароматным чаем от «Московского чаепития и настоящим сбитнем из бочки.

Веселые масленичные гулянья пройдут по всей столице и помогут ярко и весело встретить весну.