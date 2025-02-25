В Москве наблюдается незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Незначительный рост заболеваемости вирусами гриппа A (H1N1) и B наблюдается в Москве. Эпидемическая ситуация соответствует сезону, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"С 17 по 23 февраля 2025 года в городе Москве эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует эпидемическому сезону. В сравнении с предыдущей неделей отмечается незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди совокупного населения. В сравнении с предыдущей неделей наблюдается увеличение доли вирусов гриппа в структуре положительных находок, при этом преобладают вирусы гриппа A (H1N1) и B. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают РС-вирусы, риновирусы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что грипп особенно опасен для лиц пожилого возраста в связи с ослаблением иммунитета. Наличие хронических заболеваний увеличивает риск возникновения серьезных осложнений и обострений имеющихся заболеваний.