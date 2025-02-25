В марте изменится график поездов трех направлений МЖД

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Горьковского направлений, в том числе МЦД-1 и МЦД-4, Большого кольца Московской железной дороги (МЖД) изменится в марте в связи с развитием инфраструктуры на станциях Петровско-Разумовская, Москва-Сити (Тестовская), Железнодорожная, Фрязево, а также участках Дмитров - Савелово, Фрязево - Павловский Посад, Карабаново - Киржач и Лопатино - Берендино. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"На Савеловском направлении: на новой станции Петровско-Разумовская продолжится монтаж конструкций распределительного зала и фасадов конкорса в будние дни с 23:40 до 05:30, а в выходные с 23:00 до 06:50. Для обеспечения безопасности будет приостанавливаться движение по 1-му и 2-му главным путям поочередно, что повлияет на расписание, в том числе поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, несколько электричек выведены из графика", - говорится в сообщении.

На перегоне Дмитров - Савелово в течение месяца будут проводиться работы по модернизации объектов энергообеспечения в рамках проекта по развитию инфраструктуры для увеличения пропускной способности участка. Работы будут проводиться в утренние и дневные часы, что повлияет на расписание. В частности, некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту - от и до Лобни.

"На Белорусском направлении: на станции Тестовская в марте продолжатся работы по обновлению пассажирской инфраструктуры преимущественно в ночное время, в интервале между 01:55 до 04:55. Это также отразится на расписании", - добавили в пресс-службе.

Горьковское направление и Большое кольцо

Изменения в графике движения поездов также запланированы на Горьковском направлении. На станции Железнодорожная 48-часовые технологические окна назначены в выходные дни с 23:40 28 февраля по 23:40 2 марта, в то же время 7-9, 14-16 марта, а в будние дни 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 марта - с 10:10 до 15:10.

"В этот период будут проводиться работы по устройству плиты фундамента схода конкорса на пассажирскую платформу №4, опор конкорса и сходов, монтажу четвертого пролетного строения. На период работ будет закрываться движение по двум путям станции, поезда будут пропускаться по соседним путям, что отразится на расписании поездов, в том числе МЦД-3. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько электричек проследует по укороченным маршрутам", - пояснили в пресс-службе компании.

Капитальный ремонт 1-го пути начинается на станции Фрязево. "Всего на перегоне Фрязево - Павловский Посад планируется обновить 9,3 км пути. Первые технологические окна назначены на 1 и 2 марта с 00:00 до 12:00. В связи с этим внесены корректировки в расписание движения поездов, у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Несколько поездов выведут из расписания", - анонсировали в пресс-службе МЖД.

Также на двух участках Большого кольца МЖД будут проводиться ремонтные работы на 2-м главном пути.

"На перегоне Карабаново - Киржач технологические окна запланированы 3, 10, 17, 24 марта с 13:00 до 21:00. В этот период у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, два поезда, курсирующие между Александровом и Орехово-Зуево, выведены из расписания. На участке Лопатино - Берендино работы назначены 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 марта с 05:00 до 13:00. В связи с этим несколько поездов будут курсировать по укороченным маршрутам", - заключили в компании.

МЖД просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.