Выполнены работы первого этапа благоустройства возле МЦД-3 «Косино» на юго-востоке Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили работы первого этапа благоустройства территорий около МЦД-3 «Косино» на юго-востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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— Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, организация удобных подходов и подъездов к ней, условий для быстрой пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД. В границы работ вошли улица Лениногорская и участок улицы Свердлова от Лениногорской до пересечения с улицей Михельсона, — рассказал он.

Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.

— На Лениногорской улице оборудовали новые тротуары, на участке улицы Свердлова обновили их покрытие. В результате общая площадь пешеходной зоны составила 5,2 тыс. квадратных метров. На проезжей части уложили 13 тыс. «квадратов» асфальта, нанесли разметку и установили дорожные знаки. Вместо хаотичной стоянки около станции МЦД «Ухтомская» на Лениногорской улице сделали организованную парковку, — добавил Бирюков.

Для пассажиров автобусов установили шесть современных павильонов с зарядными слотами. Две остановки перенесли ближе к станции МЦД. Оборудовали более 117 фонарей с энергоэффективными светильниками, наземные переходы оснастили опорами контрастного освещения.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение — обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к станции улицах обустроили 12,3 тыс. квадратных метров газона.

В этом году благоустройство около станции МЦД-3 «Косино» продолжится в рамках второго этапа.