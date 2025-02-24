В Хорошевском районе построят ЖК с открытыми террасами

Жилой комплекс с открытыми террасами построят в Хорошевском районе Москвы, этим решением будет обыгран перепад высот разноэтажных секций. Высота домов составит от 7 до 51 этажа, сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектуры).

"Проект <...> реализуется по адресу: 2-й Хорошевский проезд, владение 7. Первая очередь объединяет четыре жилых дома: две башни на 35 и 51 этаж и расположенные каскадом по периметру два дома переменной этажности от семи до 28 этажей. Строительство первой очереди планируется завершить в 2027 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что архитектурная концепция проекта основана на контрастном преобразовании пространства в современную жилую среду. Кварталы в стиле московской классики украсят арочные проемы окон, эркерные выступы, объемный геометричный орнамент.

"В первой очереди жилого комплекса предусмотрено 13 квартир с террасами. В домах переменной этажности они будут расположены каскадом на 9, 11, 13, 14 и 15-м этажах первого дома и с 25-го по 28-й этаж второго дома. Две квартиры на 46-м этаже появятся также на верхнем ярусе высотной башни. Площадь самих террас варьируется от шести до 30 кв. м. Выразительную архитектуру зданий дополнит мягкая разноуровневая архитектурная подсветка, благодаря которой будет сформирован целостный узнаваемый вечерний силуэт комплекса", - добавил главный архитектор столицы и первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба.

Как заверил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, ведомство контролирует выполнение работ по строительству первой очереди комплекса площадью 158,4 тыс. кв. м, состоящей из четырех корпусов. Инспекторы проводят выездные проверки в соответствии с утвержденной программой. В одном из корпусов завершаются работы по устройству подземного паркинга, в трех других - возводятся жилые секции на уровне третьего, шестого и седьмого этажей соответственно.