Москвичей предупредили о самом холодном месяце

Для Москвы февраль станет самым холодным месяцем зимы 2025 года.

Об этом москвичей предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Анализируя ход синоптических процессов до конца месяца, можно с большой долей уверенности говорить о том, что февраль в столице станет самым холодным месяцем нынешней зимы», — написал синоптик.

Он добавил, что месяц также войдет в тройку самых сухих февралей XXI века.

По словам Леуса, утром 24 февраля на базовой метеостанции ВДНХ была зафиксировала самая низкая температура с начала года — минус 13,7 градуса. До этого минимальный показатель наблюдался 17 февраля и составлял на градус выше.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали аномальные морозы в двух российских округах. Резкое понижение температуры воздуха на этой неделе произойдет в Уральском и Сибирском ФО.