Новый тоннель Рублево-Архангельской линии метро построят под Москвой-рекой

При создании левого перегонного тоннеля между станциями «Рублево-Архангельское» и «Липовая Роща» Рублево-Архангельской линии метро тоннелепроходческому механизированному комплексу (ТПМК) «Натали» предстоит пройти под руслом Москвы-реки около 150 метров.

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Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Общая протяженность тоннеля составит около 2,4 километра, из которых примерно 150 метров пройдет под Москвой-рекой. Работы будут вестись в сложных гидрогеологических условиях на глубине от 14 до 24 метров. Во время проходки запланированы технологические остановки ТПМК для регламентного осмотра и замены режущего инструмента. Щит “Натали” должен пройти тоннель за 15 месяцев. На данный момент проложена уже треть тоннелей будущей Рублево-Архангельской линии, — рассказал Владимир Ефимов.

Диаметр щита «Натали» — шесть метров. При сооружении монтажной камеры около котлована станции «Рублево-Архангельское» и демонтажной — у «Липовой Рощи» строители применяют метод «стена в грунте», также предусмотрено устройство водопонизительных скважин для откачки подземных вод. Для размещения строительных материалов и оборудования временно заняты два земельных участка общей площадью около 14 гектаров.

— В общей сложности для создания левого перегонного тоннеля между станциями “Рублево-Архангельское” и “Липовая Роща” строителям предстоит изъять порядка 100 тысяч кубометров грунта. На следующих этапах для сбойки перегонных тоннелей и станционного комплекса котлован станции объединят с двумя монтажно-щитовыми камерами, — добавил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Рублево-Архангельская линия обеспечит инфраструктурой метрополитена динамично развивающуюся территорию на западе столицы, где создается новый современный район. Работы идут на всех пусковых комплексах будущей линии внутри МКАД.

Первые две станции — «Деловой центр» и «Шелепиха» — были открыты в 2018 году в составе Большой кольцевой линии. В 2021 году началось строительство первого и второго пусковых комплексов Рублево-Архангельской линии от «Шелепихи» до «Липовой Рощи», в настоящее время в активной фазе строительства находятся станции «Народное Ополчение», «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро.