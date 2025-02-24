Собянин: в Москве возвели 1118 соцобъектов с 2011 года

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 2011 года в мегаполисе возвели 1118 объектов социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады, медицинские учреждения, а в ближайшие два планируется строительство ещё около 150 новых объектов.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальный Telegram-канал главы города.

По его словам, в прошлом году в столице построили 49 школ и детских садов, 14 объектов здравоохранения, 17 спортивных и девять культурных объектов.

Мэр назвал ключевые проекты 2024 года, среди которых новый кампус Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана — центральный кластер, «Квантум-парк» и комплекс общежитий, а также корпус лучевой терапии в московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» и Ледовый дворец в Мнёвниковской пойме.

В 2025—2026 годах планируется строительство многопрофильного комплекса детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках, новых корпусов Московской городской онкологической больницы № 62 в «Сколково», а также комплекса зданий Центрального московского ипподрома на Беговой улице.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова сообщала, что в 2024 году Москомархитектура согласовала 129 архитектурных концепций соцобъектов.