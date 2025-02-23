В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве продлили на двое суток действие желтого уровня погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр.

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«Период предупреждения до 23:00 25 февраля – на отдельных участках дорог гололедица», – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение будет действовать в этот период и в Подмосковье.

Ранее москвичам пообещали теплый конец февраля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели погода будет солнечной, и практически до конца месяца ожидается оттепель.