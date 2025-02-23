В Москве температура опустится до 15 градусов ночью

Температура в Москве в ночь на понедельник опуститься до минус 11-15 градусов, по области - до минус 19, а в ночь на вторник - до минус 20. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Поскольку в первые три дня недели погоду в Москве будет определять антициклон, ночь будет лунная, ясная. Прогнозируются морозы, ближайшей ночью в самой столице ожидается минус 11-15 градусов, а по области - до 19 градусов мороза. Очень низкие температуры, и в ночь на вторник в Москве тоже минус 11-15 градусов, а по области - до минус 20", - сказал он.

По его словам, низкие температуры будут наблюдаться и в утренние часы - около минус 9-12 градусов. Повышение температуры до минус 1-3 градусов будет отмечаться во второй половине дня.

"Такой большой суточный ход летом бывает, это для лета характерно, а тут зимой такой необычный процесс при антициклоне", - уточнил метеоролог.

Вильфанд отметил, связано это с тем, что воздух "совершенно чистый", поэтому солнечные лучи не рассеиваются, а достигают подстилающей поверхности, тепло передается в нижние слои атмосферы.