В Москве запустят первый беспилотный трамвай

Осенью 2025 года в Москве запустят первый в России беспилотный трамвай, который будет осуществлять регулярные пассажирские поездки. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в официальном Telegram-канале ведомства.

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Отмечается, что вагон будет курсировать в полностью беспилотном режиме по маршруту №10 в районе Строгино. При этом в кабине или салоне будет находиться человек для наблюдения за рейсом и выполнения других задач.

«Это уникальный проект. До сих пор ни один город в мире не организовал регулярную перевозку людей на таком виде транспорта», — добавил Ликсутов.

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