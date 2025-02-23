Изумрудные линии появились возле букв М над входами на станции Троицкой линии метро

На всех входах на станции Троицкой линии метро возле буквы М появились изумрудные полоски. Это важный элемент навигации, дополняющий приветственные указатели и стикеры на дверях с пиктограммами линий и названиями станций. Цветные полоски подсказывают пассажирам, на какую линию они попадут через этот вестибюль и куда смогут сделать пересадку.

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«Мы разработали новые стандарты для приветственных навигационных элементов. Разместили более 1,1 тысячи цветовых индикаторов. Они расположены под буквой М и подсказывают пассажирам, какой линии принадлежит тот или иной вход. Также помогают ориентироваться дверные стикеры и указатели над входом с крупными пиктограммами линий», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Завершающий этап установки элементов навигации прошел на станции «Новомосковская» Сокольнической ветки метро. Теперь на четырех ее входах букву М украшает широкая красная и узкая изумрудная полосы. Это значит, что пассажир сначала попадет на Сокольническую, а затем сможет пересесть на одноименную станцию Троицкой линии. Работы проводили на высоте пяти метров. Предварительно специалисты удалили красную оклейку, которую нанесли при открытии станции в 2019 году.

При производстве символа метро — буквы М — в держатель вставляют стеклянную колбу. Полоски нужного цвета в нее помещают при монтаже навигационного элемента на конкретной станции. Их хорошо видно со всех сторон. Там, где архитектурные особенности не позволяют установить светящиеся короба с названием станции, полоски служат дополнительным ориентиром и подсказывают цвет линии метро.