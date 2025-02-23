Новые экскурсии по домам великих музыкантов пройдут в Москве

В марте Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы приглашает прогуляться по новому маршруту вместе с экскурсоводом, известным блогером - историком Даниилом Давыдовым.

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Называется новая серия экскурсий - "Весенняя симфония: Дома великих музыкантов".

Путешествие начнется у дома №7 в Брюсовом переулке. Знаменитый дом артистов Большого театра расположен по адресу: пер. Брюсов, д. 7. Он был возведен в 1935 году архитектором А. Щусевым. С самого первого дня в нем жили представители цвета советской музыкальной культуры.

Соседний дом, в котором с 1963 года располагается Московский Дом композиторов, был возведен по адресу: Брюсов переулок, 8-10, с.2, еще в 1917 году. Изначально строение имело всего 4 этажа, ещё 4 были надстроены в 1959-1961 годах. В разные годы здесь жили и работали композиторы А.И. Хачатурян и Д.Д. Шостакович, пианист Яков Зак, оперный певец А. Ф. Ведерников. Экскурсанты посмотрят на обновленный фасад дома №4 стр. 1 в Большом Кисловском переулке. В этом доме до середины 1930-х годов прошлого века жила солистка Большого театра Антонина Нежданова, в разные годы ее партнерами по сцене были Л. Собинов и Ф. Шаляпин, которые также часто бывали у нее дома, как и композитор С.В. Рахманинов. Именно Антонине Неждановой посвящено одно из самых известных его произведений - "Вокализ".

Завершится маршрут у дома №7/10 в Среднем Кисловском переулке. Это бывший особняк московского предпринимателя и мецената Василия Якунчикова, чей жизненный путь неразрывно связан с миром музыки. В 1953 году двухэтажное здание надстроили на пять этажей и устроили в нем квартиры для преподавателей Московской консерватории, находящейся поблизости.

В марте экскурсии пройдут 15 и 22 числа. Предварительная запись не требуется. Продолжительность каждой экскурсии - 2 часа.

Желающим необходимо подойти к 12:00 к месту старта. Даниил Давыдов будет ждать всех у дома № 7 в Брюсовом переулке возле центральной арки.