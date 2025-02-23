Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов, военнослужащих и участников СВО с Днем защитника Отечества. В своем поздравлении Собянин отметил тему 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и подчеркнул важность подвига советских солдат, вдохновляющего участников нынешней спецоперации, а также выразил гордость за мужество и патриотизм защитников Отечества.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и новых успехов в служении России! — написал он в своем Telegram-канале.

Также президент России Владимир Путин поздравил с Днем защитника Отечества участников спецоперации, назвав их главными героями праздника. Он связал это поздравление с Годом защитника Отечества, объявленным в России в честь 80-летия Великой Победы и героизма нынешних бойцов, продолжающих дело своих предков.

День защитника Отечества ежегодно празднуют в России 23 февраля, и этот особый день дает возможность порадовать мужчин подарками. «Вечерняя Москва» узнала у маркетолога Ирины Соколовой, как выбрать подарок близким и какие уловки используют магазины к этому празднику.