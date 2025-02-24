Собянин осмотрел производственную площадку системы спутникового интернета

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 24 февраля, осмотрел производственную площадку аэрокосмической компании «Бюро 1440», которая в рамках национального проекта «Экономика данных» ведет разработку низкоорбитальной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных.

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— Динамика его развития впечатляет. И, конечно, Москва будет помогать в развитии таких предприятий всеми силами для того, чтобы обеспечить не только развитие технологий в Москве, но и оказывать содействие научно-технологической независимости нашей страны в области спутниковых технологий. Это чрезвычайно важно и для мирных, и для военных целей, — подчеркнул Собянин.

Уточняется, что на данный момент в компании работают около двух тысяч человек. При этом «Бюро 1440» занимается не только разработками, но и производством, передает Агентство городских новостей «Москва».

До этого Сергей Собянин сообщил, что около 1118 объектов социальной инфраструктуры построили в столице с 2011 года. При этом только за прошлый год в городе возвели 17 спортивных и 9 культурных объектов, 49 школ и детских садов.

Также глава города рассказал, что уход ряда иностранных компаний и сервисов с российского рынка привел к росту спроса на отечественные высокотехнологичные продукты. Оборот ИТ-отрасли столицы неуклонно увеличивается — в 2024 году он вырос на 29,3 процента в сопоставимых ценах.