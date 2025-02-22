Собянин: На ВДНХ появится 25 детских площадок для игр, развития и обучения

В скором времени на ВДНХ юным москвичам проводить время станет еще интереснее. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

На следующие четыре года в парке уже запланирована постройка 25 уникальных пространств для игр, развития и обучения. Их территория будет выполнена в стиле некоторых исторических павильонов выставки.

Площадка «Космос», расположенная недалеко от музейного комплекса «Буран» и центра «Космонавтика и авиация», пополнится модулем «Марсопорт», в котором маленькие дети смогут представить себя покорителями всей Вселенной.

На территории зоны «Новое мышление», которая находится в комплексе «Техноград», возведут полосу препятствий и винтовые горки.

На площадке «Природа» рядом с эколого-просветительским центром «Цветоводство» можно будет поиграть в канатной «паутине», а с помощью интерактивных лабораторных колб — узнать новое о мире вокруг.

Специалисты в этом году начнут работы над первыми пятью объектами, написал глава города в своем Telegram-канале.

Жителей и гостей столицы пригласили проводить зиму и отметить Масленицу на ВДНХ. С 22 февраля по 2 марта посетителей выставки ждут тематическая программа на катке, концерты и мастер-классы.