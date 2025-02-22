Москвичам рассказали, как можно провести последние дни зимы на ВДНХ

Московский зимний сезон стремительно заканчивается, однако у жителей и гостей столицы все еще есть возможность весело провести время на городских мероприятиях.

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Так, насладиться последними днями уходящей зимы можно на ВДНХ. Об этом рассказали в Департаменте спорта столицы.

Для тех, кто не может представить зимний сезон без соответствующих развлечений, на территории парка функционирует самый большой каток Москвы и тюбинговая горка.

В рамках проекта «Зима в Москве» каждые выходные на ВДНХ проходят различные интересные мероприятия. На них аниматоры и артисты выступают с представлениями, организуют игры.

Для тех, кто любит тихую и спокойную обстановку, рекомендуется посетить Шереметьевскую дубраву или парк «Останкино», передают на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве с 21 по 23 февраля пройдет пятая культурно-просветительская акция «Московские истории», приуроченная ко Всемирному дню гида, для жителей и гостей столицы организуют бесплатные экскурсии по историческим и современным достопримечательностям города.