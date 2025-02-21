ФАС возбудила дела из-за высокой стоимости воды в аэропорту Внуково

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по городу Москве возбудило дела из-за стоимости питьевой воды в "стерильных" зонах аэропорта Внуково. Об этом сообщается на сайте ФАС. Дела по пункту 1 части 1 статьи 10 Федерального закона "О защите конкуренции" были возбуждены в отношении оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО "Регстаэр-М". ФАС намерена проверить обоснованность ценообразования на питьевую воду во внутренней и международной зонах вылетов. В случае обнаружения нарушений компаниям будут выданы обязательные к выполнению предписания о снижении стоимости воды, а также наложены штрафные санкции. 16 января Федеральная антимонопольная служба поддержала инициативу заместителя председателя Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) обеспечивать пассажиров в аэропортах бесплатной питьевой водой. При этом антимонопольный орган не поддержал установление предельной розничной цены на бутилированную воду в торговых точках на территории аэропортов. 11 января сообщалось, что российских авиаперевозчиков обязали размещать детей в самолетах рядом с родителями. Нововведение коснется детей в возрасте до 12 лет и сопровождающих их пассажиров.