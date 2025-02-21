Всероссийская «Неделя детской книги» пройдет с 22 по 30 марта

С 22 по 30 марта пройдет всероссийская «Неделя детской книги», в этом году мероприятие будет приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Российской государственной детской библиотеки (РГДБ).

«Российская государственная детская библиотека сообщает, что с 22 по 30 марта при поддержке Минкультуры России пройдет Всероссийская неделя детской книги. Многие мероприятия НДК, слоган которой – «История с продолжением», будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества», – рассказали в пресс-службе.

Как уточняется, в рамках недели в библиотеках, книжных магазинах, издательствах и других учреждениях культуры и образования по всей стране пройдут встречи с писателями и художниками-иллюстраторами, а также презентации книг, литературные чтения и многое другое.