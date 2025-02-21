Работу станции «Лужники» Московской канатной дороги изменят 23 февраля

Из-за проведения праздничного салюта 23 февраля будет ограничена работа станции «Лужники» Московской канатной дороги, сообщила пресс-служба спортивно-развлекательного комплекса «Воробьевы горы».

«Изменения в режиме работы Московской канатной дороги и горнолыжного комплекса 23 февраля! В связи с проведением праздничного салюта станция «Лужники» Московской канатной дороги будет закрыта с 15:00. Высадка и посадка пассажиров будут осуществляться только со станции «Воробьевы горы», – говорится в сообщении.

Как уточняется, канатная дорога и горнолыжный комплекс завершат работу в 20:00.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что обладатели военного билета в День защитника Отечества смогут проехаться на Московской канатной дороге со скидкой 23%.