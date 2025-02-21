Более 130 км барьерных ограждений заменят в Москве до конца года

До конца 2025 года в столице заменят более 130 км металлических барьерных ограждений. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Содержание барьерных ограждений – одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году планируем заменить 134 км таких конструкций на 40 транспортных объектах. Самые масштабные мероприятия проведем на развязках МКАД, Алтуфьевском шоссе, проспекте Вернадского, Рябиновой улице, Мичуринском проспекте», – сказал Бирюков.

Он отметил, что при проведении ремонта используют специальные сваебойные установки, с помощью которых демонтируют поврежденные элементы, затем устанавливаются новые конструкции.