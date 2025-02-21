Более 130 км барьерных ограждений заменят в Москве до конца года
До конца 2025 года в столице заменят более 130 км металлических барьерных ограждений. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Содержание барьерных ограждений – одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году планируем заменить 134 км таких конструкций на 40 транспортных объектах. Самые масштабные мероприятия проведем на развязках МКАД, Алтуфьевском шоссе, проспекте Вернадского, Рябиновой улице, Мичуринском проспекте», – сказал Бирюков.
Он отметил, что при проведении ремонта используют специальные сваебойные установки, с помощью которых демонтируют поврежденные элементы, затем устанавливаются новые конструкции.
«В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 км/ч. Они позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и соответственно лобовое столкновение с другим автомобилем», – подчеркнул Бирюков.