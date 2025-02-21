Московские театры рассказали о стабильном спросе на билеты

В театр «Шалом» на март продали 65 процентов всех билетов, на некоторые спектакли — с аншлагами. Об этом в пятницу, 21 февраля, рассказал его директор Андрей Соколов.

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— Думаю, самая большая проблема на сегодня — горизонт планирования похода в театр. Судить сможем в июне, по истечении нескольких месяцев работы в новых условиях, — отметил Соколов.

Так он прокомментировал новые правила продажи театральных и концертных билетов в учреждениях, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. Директор театра «Около» Константин Заславский, в свою очередь, сообщил, что в учреждении не наблюдают заметного спада продаж.

— В нашем случае это связано с тем, что у нас небольшой зал (100 мест), а также с ажиотажным спросом в январе–феврале 2025 года. Продажи на спектакли после 15 марта идут в том же режиме, — подчеркнул Заславский.

Также генеральный директор Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Андрей Борисов сообщил, что новые правила продажи билетов не повлияли на продажи и интерес со стороны зрителей, передает Газета.ру.

С 1 декабря 2024 года в Москве заработал пилотный проект, который установил новые правила посещения театров и концертных площадок, подведомственных столичному департаменту культуры. Теперь приобрести билеты на них можно только по одному из документов, которые входят в утвержденный перечень. Нововведения начнут действовать для мероприятий, которые будут проходить с 15 марта следующего года.