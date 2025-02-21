В Музее Победы для юных патриотов прошел Урок патриотизма

21 февраля в Музее Победы прошел Урок патриотизма, организованный Российским союзом ветеранов. В рамках темы «Связь поколений» в Зале В.И. Долгих музея на Поклонной горе школьники из Москвы и других регионов встретились с с потомками прославленных полководцев Великой Отечественной войны, а также с ветеранами боевых действий в Республике Афганистан и специальной военной операции. Темой встречи стала «Связь поколений».

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— Главная цель нашего мероприятия — формирование личности и патриотическое воспитание молодого поколения с правильными взглядами и ценностями, — подчеркнул заместитель генерального директора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин.

Владимир Чуйков и Иван Баграмян, внуки Маршалов Советского Союза Василия Чуйкова и Ивана Баграмяна, напомнили школьникам о важности сохранения связи поколений, поделились результатами совместной работы в рамках школьных музеев.

— Я неоднократно бывал с дедом в Сталинграде и обычно фронтовики не любят рассказывать о войне, но, когда они встречаются с боевыми друзьями, с братьями, — а у деда было восемь братьев, и все они воевали на передовой, — тогда, конечно, они много всего вспоминали. Вместе с дедом мне доводилось встречаться и с Яковом Федотовичем Павловым, защищавшим легендарный сталинградский дом, и с Мелитоном Кантарией, который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, и многими другими Героями, — поделился Владимир Чуйков.

Также с ребятами пообщалась внучка Маршала Советского Союза Ивана Конева — Елена Конева. Она рассказала о своих поездках с гуманитарной помощью в зону специальной военной операции, о мужестве и героизме современных бойцов.

В завершение встречи состоялось награждение наиболее активных юных патриотов наградами Российского союза ветеранов.