Собянин: Благодаря реновации современное жилье получат около 1 миллион москвичей

В столице продолжают сохраняться высокие темпы строительства недвижимости. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Так, в городе было возведено более 148,6 миллиона квадратных метров начиная с 2011 года.

Градостроительное развитие столицы сводится к одной из самых важных программ комплексного развития территорий (КРТ). Только за прошлый год было одобрено около 108 проектов, в рамках которых в Москве будет построено 27,4 миллиона квадратных метров недвижимости.

В новом 2025 году количество проектов возрастет до 150. При этом в скором времени ожидается официальное завершение КРТ «Октябрьское поле».

Более одного миллиона москвичей переедут в новые квартиры благодаря Программе реновации. За прошлый год под заселение построили 82 дома, начато переселение свыше 49 тысяч человек.

Всего под заселение передано 359 новостроек, закончено либо идет переселение свыше 200 тысяч горожан, передает мэр столицы в своем Telegram-канале.

Ранее министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что около 30 центров информирования по переселению (ЦИП) в рамках программы реновации работают в девяти округах Москвы.