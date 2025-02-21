В ЦАО завершается строительство нового делового комплекса

Министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уведомил о завершении основных этапов работ при строительстве административно-делового комплекса «STONE Курская» в Таганском районе.

По его словам, в настоящее время в здании начались пусконаладочные работы, информирует НСН.

Объект с двумя подземными уровнями общей площадью порядка 16 тыс. кв. м, оборудованный современными инженерными системами кондиционирования, вентиляции и подогрева, находится в Костомаровском переулке (влад. 11/1) в пешей доступности от станций метро «Курская» и «Чкаловская», отметил министр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в 2024 году ввели свыше 14 млн кв. м недвижимости, из них 6,5 млн кв. м жилья. Помимо этого, столица сохраняет высокий темп строительства объектов транспортной и инженерной систем.