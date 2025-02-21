Собянин вручил знак почетного гражданина Москвы ветерану Борису Кравцову

Сергей Собянин посетил 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Бориса Кравцова, чтобы поздравить его с Днем защитника Отечества, вручить нагрудный знак, грамоту и удостоверение Почетного гражданина Москвы.

© m24.ru

"Вы заслужили это звание всей своей судьбой, участием в великих битвах под Сталинградом, на Донбассе, высокими государственными должностями, которые вы занимали после войны", – сказал столичный мэр.

Он пожелал Кравцову здоровья и благополучия, а также добавил, что знак Почетного гражданина является одной из самых высших наград города.

В преддверии празднования 80-летия Победы Владимир Путин предложил наградить ветеранов-фронтовиков почетными знаками своих регионов и городов, рассказал Собянин. Градоначальник выступил с инициативой присвоить звание в столице Кравцову в январе 2025 года, уточнила пресс-служба мэра и правительства. Его кандидатуру единогласно утвердила Московская городская дума на заседании 29 января.

Это решение было принято в знак признания заслуг Кравцова перед Родиной, его героизма и самоотверженности в защите Отечества, а также за его государственную, научную и общественную деятельность.

Кравцов прошел всю войну, а также занимал пост главы Минюста СССР, на котором сделал многое как для Советского Союза и России, так и для Москвы, подчеркнул глава города.

"Гордимся вами. Пройти такую судьбу, такой жизненный путь и так бодро себя чувствовать в такие годы – это большая редкость", – добавил он.

Ветеран поблагодарил Собянина за присвоенный знак и обратил внимание, что Москва тоже почетная. Кроме того, Герою СССР по его просьбе вручили новое свидетельство о рождении.

Кравцов родился 28 декабря 1922 года в Москве. Его отец работал в аппарате Совета народных комиссаров РСФСР. В июне 1941 года после окончания средней школы он был призван в Красную Армию. В Одесском артиллерийском училище имени Фрунзе Кравцов прошел ускоренное обучение, после чего отправился на передовую.

В период с 1942 по 1943 год он сражался на Юго-Западном, Сталинградском и Донском фронтах. Участвовал в битве за Харьков и в Сталинградской битве.

В октябре 1943 года Кравцов, уже будучи старшим лейтенантом, вместе с группой разведчиков переправился через Днепр в районе Запорожья и высадился на острове Хортица. Когда немецкие солдаты окружили разведчиков, Кравцов дал сигнал советской артиллерии, чтобы та открыла огонь по его позиции и освободила позицию от врагов.

За этот поступок Кравцов был удостоен звания Героя Советского Союза указом Президиума Верховного Совета СССР. Также ему вручили орден Ленина и медаль "Золотая Звезда".

После завершения войны Кравцов получил юридическое образование и посвятил свою карьеру правосудию и прокуратуре. В период с 1971 по 1984 год он занимал пост прокурора РСФСР. В 1989 году вышел на пенсию.

Героя Советского Союза награждали медалями "За оборону Сталинграда", орденами Отечественной войны I степени, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и Александра Невского. Помимо этого, в 2022 году Путин вручил ему орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

У Кравцова есть две дочери – Наталия и Ольга, внук Николай и внучка Мария, правнучки Кристина, Николь и Эмилия, а также праправнук Герман. Его супруга Татьяна, с которой они прожили вместе почти 60 лет, ушла из жизни в 2006 году.

Ранее Собянин вручил госнаграды РФ и награды Москвы ветеранам Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции, и служащим в войсках противовоздушной и противоракетной обороны в преддверии Дня защитника Отечества.

Всего удостоены наград более 16 тысяч человек. Причем большинство мероприятий по награждению проходит в домашних условиях из-за возраста ветеранов. Они награждены медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".