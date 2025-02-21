В Москве накануне Дня защитника Отечества поженятся около 800 пар

Около 800 семей будет создано в Москве 21 и 22 февраля в преддверии Дня защитника Отечества, сообщается в телеграм-канале управления ЗАГС Москвы.

"Молодожены столицы предпочитают для регистрации брака предпразничные дни. Накануне Дня защитника Отечества связать себя узами брака смогут около 800 пар во дворцах бракосочетания и на выездных площадках в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья", - приводятся в сообщении слова начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

Уточняется, что большинство пар для регистрации брака выбрали дворцы бракосочетания №1 и №4, более 100 пар проведут церемонию на выездных площадках: усадьба Муравьевых-Апостолов, стадион "Спартак", ресторан "Турандот", центр искусств Храма Христа Спасителя и других.

Всего для проведения торжественных церемоний в Москве доступно свыше 50 площадок, среди которых есть дворцы бракосочетания, музеи, станции метро, усадьбы и рестораны.