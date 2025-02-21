На рыбных рынках "Москва – на волне" отметят Масленицу

На рыбных рынках "Москва – на волне" пройдет фестиваль "Московская Масленица", гости которого смогут посетить мастер-классы с участием профессиональных поваров. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

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Слабосоленая сельдь, красная икра, кальмары, лосось и другие виды рыбы станут основой традиционных масленичных блинов. К ним добавят сметану, сливочный соус, творожный сыр и укроп. Главное блюдо изготовят из ржаной, пшеничной, гречневой муки или с добавлением картофеля.

Так, в пятницу, 21 февраля, в 15:00 стартуют мастер-классы для юных гостей фестиваля. В ходе занятия они научатся готовить картофельные блины с сельдью.

Затем в 16:00 их ждет урок по приготовлению овощных оладий с икрой трески. А в 17:00 гости вместе с поварами приготовят ржаные блины с соусом из зеленого лука, кинзы, сметаны и красной икры. Также занятие пройдет в 18:00 – дети узнают рецепт пшеничных блинов с кальмаром в сливочном соусе.

В субботу и воскресенье, 22 и 23 февраля, мастер-классы пройдут с 12:00 до 18:00. Участники смогут приготовить ржаные оладьи с форшмаком и гречневые блины с начинкой из слабосоленой семги и козьего сыра.

Для родителей будут открыты торговые и развлекательные точки. На рыбных рынках в Митине и Косино-Ухтомском 22 и 23 февраля, а также 1 и 2 марта шеф-повара проведут шоу на открытой кухне.

По субботам в 16:00 они приготовят гречневые блины с семгой и козьим сыром, а также татарские тэбикмэк с форелью, пюре из авокадо и крем-сыром. Далее в 17:00 специалисты будут готовить пшеничные блины со шпинатом и кальмаром в сливочном соусе, а также креспелле под рыбным соусом с каперсами и анчоусами.

23 февраля и 2 марта состязания также начнутся в 16:00. На них шефы испекут овсяные блины с риетом из судака, трехслойные блины марийской кухни из Республики Марий Эл с жареным судаком и трюфельным маслом, блины с печенью минтая и вешенками. В 17:00 на соревнованиях будут представлены гурьевские блины с паштетом из скумбрии и картофельные лепешки с тунцом, артишоками и пармезаном.

Между тем площадки фестиваля и маршруты до них добавили в приложение "Московский транспорт". Чтобы найти площадки, необходимо зайти в раздел "Интересное", выбрать соответствующее изображение мероприятия, нажать на нужную локацию и проложить маршрут до удобной точки.